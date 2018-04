Insomniac Games hat den ersten Screenshot aus Spider-Man für PS4 veröffentlicht, der den Spinnenmann in realer Spielegrafik in der Spielwelt zeigt. Außerdem gibt es bei den Kollegen von GameInformer exklusiv zwei Animated-GIFs, die Spezialfähigkeiten in Aktion zeigen. Das erste GIF findet ihr hier, das zweite GIF ist hier am Start.