Blizzard enthüllt alle Karten für Hearthstone: Der Hexenwald

Sean Plott und Ben Brode, Game Director von Hearthstone: Heroes of Warcraft , haben alle Karten der neuen Erweiterung "Der Hexenwald" enthüllt. Die neueste Hearthstone-Erweiterung erscheint am 12. April. Wer alle Karten anschauen will, guckt hier vorbei. Unter den neuen Karten waren auch zwei legendäre Karten: Prinz Liam, der legendäre Diener für Paladine, und Grauselhurz, der schauerliche legendäre Diener für Schamanen. Spieler erhalten außerdem zur Veröffentlichung der Erweiterung Belohnungen, wenn sie sich ins Spiel einloggen: eine zufällige legendäre Karte für eine Klasse und drei Kartenpackungen von Der Hexenwald.