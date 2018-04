Nicolas Cage will Joker und Doctor Doom spielen - und hat sich da mal selbst ins Gespräch gebracht. Vermutlich will er der Ödnis von B-Movies wie Vengeance: A Love Story, USS Indianapolis: Men of Courage oder Pay the Ghost entfliehen. Sein letzter Ausflug ins Genre als Ghost Rider war, nun ja... lassen wir das. Würdet ihr Cage als Joker oder Dr. Unheil (so der schöne deutsche Name) sehen wollen?