Spielt Shadow of the Tomb Raider in Mexiko? Diese Frage wirft ein Artwork aus der Produktion auf, das im Netz aufgetaucht ist. Auf dem Bild ist Chichén Itzá mit der berühmten Festung "El Castillo" zu sehen - und die steht eben in Mexiko. Wo genau das Ende der neuen Trilogie spielt, ist unklar. Aber die Vorgänger haben sich auch nicht auf ein einziges Land beschränkt, also könnte Mexiko nur eine Station von Lara sein. Aber immerhin eine durchaus logische, denn so würde die mythologische Stpry der Vorgänger sinnvoll fortgeführt werden.