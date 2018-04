Sony hat mal wieder ein schickes Mural in Auftrag gegeben, um den bevorstehenden Verkaufsstart von God of War für PS4 zu feiern. Das Mural an der Greifswalder Straße gleich beim ehemaligen Knaack-Club zeigt Kratos und seinen Sohn Atreus in heroischer Pose. Schöne Aktion! Wer mehr zum Game wissen will, liest unsere aktuelle Vorschau.