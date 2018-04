Mysteriöses Pokémon Zeraora für Pokémon Ultrasonne/Ultramond enttarnt

The Pokémon Company International und Nintendo haben das mysteriöse Pokémon Zeraora für Pokémon Ultrasonne/Ultramond enttarnt. Es schlägt ein wie ein Blitz! Dieses Pokémon erzeugt ein mächtiges Magnetfeld, indem es starke Stromstöße aus den Ballen an seinen Händen und Füßen ausstößt. Es nutzt dieses Feld, um zu schweben und blitzschnell durch die Luft zu flitzen. Seine Höchstgeschwindigkeit entspricht angeblich der eines Blitzeinschlags. Anders als die meisten Elektro-Pokémon befindet sich in seinem Körper kein Organ, das Strom erzeugen kann. Dafür ist es jedoch imstande, Elektrizität von externen Quellen zu sammeln, zu speichern und anschließend für sich selbst zu nutzen. Wenn es große Mengen an Elektrizität verbraucht, sträubt sich das Fell an seinem ganzen Körper. Wir haben einen ersten Clip aber noch keine Idee, wie man das Pokémon einkassieren kann, außer, dass es sich in der Alola-Region rumtreibt.