Bandai Namco bringt MXGP Pro Ende Juni für PC, PS4 und Xbox One

Milestone und Bandai Namco haben die Veröffentlichung von MXGP Pro bekanntgegeben. Das Motorradrennspiel erscheint am 29. Juni 2018 für PS4, Xbox One und PC via Steam.

MXGP Pro ist ein brandneuer Anfang der Serie und wurde mit dem Ziel entworfen, den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Fans gerecht zu werden und den echten Motocross-Geist zu entfesseln. Basierend auf dem Community-Feedback wurde der Titel nach schematischer Herangehensweise neu definiert: Spielern wird es möglich sein, jeden einzelnen Parameter ihrer Motorräder, beruhend auf echten Werten und Maßen, einzustellen. "Die Erfahrung aus vergangenen Titeln aus dem MXGP-Franchise wird in diesem neuen Videospiel lebendig und ermöglicht ein verbessertes Fahrerlebnis, indem die gesamte Herangehensweise und das Gameplay verfeinert wurden", verspricht Milestone.

Ein neues Motorrad-Einstellungs-System, welches Spielern ermöglicht, jeden einzelnen Parameter ihrer Motorräder, beruhend auf echten Werten und Maßen, zu bearbeiten und aufzubauen. Echte Physik-Ansätze, sollen uns Spielern beim Fahren spektakuläre Bewegungen ohne Einschränkungen bieten. Dazu kommen dem Studio zufolge verbessertes Luftverhalten, Grip- und Kollisions-Systeme, zudem "extrem realistische Fahrerbewegungen, die auf das Motorrad abgestimmt und durch den Aufprall auf unterschiedlichem Gelände beeinflusst werden".

Um das Spielerlebnis noch einzigartiger zu gestalten, hat Milestone eine exklusive Partnerschaft mit Tim Gajser, Tony Cairoli und Gautier Paulin abgeschlossen. Dank ihrer Ratschläge ist es den Entwicklern gelungen, ein hohes Level an Realismus zu erreichen. Tim Gajser beriet die Entwickler beispielsweise in Sachen Whipping und Scrubbing sowie bei den Whoop-Sektionen. Tony Cairoli gab sein Feedback zur Start- und Brems-Präzision. Außerdem erklärte er, wie der größte Nutzen aus der Startaufstellung und präzisem Bremsen gezogen werden kann. Gautier Paulin erörterte, wie die Spur gehalten werden kann und Kurven mit Spitzengeschwindigkeit genommen werden können.