Tommy Refenes: Zwei Knöpfe bewegen viel in Super Meat Boy Forever

Einige von euch werden sich an Tommy Refenes nach seinem Auftritt in Indie Game: The Movie erinnern. In dem Film spielte das Werk Super Meat Boy, das er gemeinsam mit Edmund McMillen gemacht hat, eine wichtige Rolle. Nach einigen Jahren Arbeit an Mew-Genics (das leider nie das Licht der Welt erblickte), ist Refenes wieder da und hat Super Meat Boy Forever im Gepäck.

Wir haben uns mit dem Entwickler auf der PAX East 2018 getroffen und etwas mehr über die bevorstehende Fortsetzung des beliebtesten Indie-Plattformer herausgefunden.

"Es ist ein wenig anders, denn anstatt nur 600 statische Level zu haben, erzeugen wir tatsächlich Level", erklärte uns Refenes in Boston. "In jedem Level gibt es etwa hundert kleinere Meat Boy-Level, die wir zusammenmischen, um ein längeres, größeres Level für dieses Spiel zu machen, weil es einfach zu dem Stil passt, den man gerade durchläuft - und du schlägst und duckst und so weiter.

In gewisser Weise ist es einfacher zu spielen, weil wir die Fähigkeit genommen haben, die Richtung wechseln, aber es ist immer noch ein sehr schwieriges Spiel, also haben wir die Eintrittsbarriere von Geschicklichkeit beseitigt und jetzt ist es einfach alles auf Reaktion ausgelegt. Man kann also viel mit zwei Knöpfen machen - und das wird zu einer ziemlich coolen Design-Herausforderung."

Super Meat Boy Forever wird entweder in Q3 oder Q4 dieses Jahres landen, zumindest ist es das, was Refenes anstrebt, und was die Plattformen angeht, auf denen es erscheinen wird: "Auf was auch immer du gerne Videospiele spielst, es wird laufen". Dreamcast-Version bestätigt?