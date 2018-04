Insomniac Games kommentiert Quicktime-Events in Spider-Man

Insomniac Games veröffentlicht am 7. September 2018 das neue Spider-Man-Videogame exklusiv für PS4. Es sieht spitze aus, aber im Zuge der ersten Berichte zu dem Actionspiel machten die Existenz von Quicktime-Events etwas Ärger. Und zwar so viel, dass Insomniac via Twitter für Klarheit sorgen wollte. Einem besorgten Fan antworten sie auf die Nachfrage zu den bei Gamern tendenziell verhassten QTE, dass diese nur "an sehr wenigen Punkten im Spiel in den eher am Film orientierten Setpieces genutzt werden". Und, sorgt das bei euch Spinnen-Fans für innere Ruhe?