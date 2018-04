Setra-Busse rollen in Bus Simulator 18

Astragon Entertainment und die Stillalive Studios haben mit der Omnibusmarke Setra eine weitere hochkarätige Marke für den Bus Simulator 18 an Land gezogen. Neben offiziell lizenzierten Bussen von Mercedes-Benz, MAN und Iveco wird der Bus Simulator 18 somit erstmals auch Busse der traditionsreichen Neu-Ulmer Omnibusmarke enthalten.

Im Bus Simulator 18 erhalten Spieler die einzigartige Möglichkeit, sich ihr eigenes Busunternehmen aufzubauen und wahlweise im Alleingang oder gemeinsam mit Freunden in einer großen und frei befahrbaren Stadt namens Seaside Valley als Busfahrer zur Tat zu schreiten. Dank der heute bekanntgegebenen Partnerschaft mit dem in Neu-Ulm ansässigen Omnibushersteller EvoBus dürfen sich Bus- und Simulationsfreunde im Bus Simulator 18 dabei erstmals in der Geschichte der erfolgreichen Spielereihe auch ans Steuer offiziell lizenzierter und bis ins Detail originalgetreu nachgebildeter Busse der Marke Setra setzen, um ihr virtuelles Busunternehmen mit diesen zum Erfolg zu führen.

Der Bus Simulator 18 für PC wird laut aktuellem Plan im Verlaufe des Sommers 2018 im Handel sowie als digitaler Download erscheinen.