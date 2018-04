Legend of Kay für Nintendo Switch datiert

Am 29. Mai erscheint das verrückte Action-Rollenspiel Legend of Kay als Anniversary-Edition auf Nintendo Switch. Nach der ersten Veröffentlichung auf PS2 erschien es auch für Nintendo DS. Zehn Jahre später wurde das Spiel komplett überarbeitet und für PC, Mac, Linux, PS3, Xbox 360 und PS4 sowie Wii U unter dem Namen Legend of Kay Anniversary optimiert. THQ Nordic bleibt nun seiner Strategie treu bleibt, das Game für möglichst alle Spieler verfügbar zu machen und schickt es auf der Switch ins Rennen.