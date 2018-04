Fans zahlen absurde Preise für DLC-Codes aus Alpha von Sea of Thieves

Das wunderschöne Sea of Thieves ist jetzt ein paar Wochen alt. Es wird heftig gestritten, ob die Inhalte den Preis eines Vollpreisspiels rechtfertigen oder ob das Spiel doch eher im Zustand eines Early Access-Titels ist. Der Levelfortschritt jedenfalls ist für alle Spieler horizontal, das soll heißen: Kein Spieler kann durch Upgrades Vorteile gegenüber einem anderen erlangen - jeder freischaltbare Gegenstand im Spiel ist rein kosmetischer Natur und selbst da ist die Menge recht überschaubar. Hinzu kommt noch, das beispielsweise die Schiffslackierungen und Segelfarben recht teuer sind. Für ein paar schicke dunkelrote Segel mit Totenkopf sind schon mehrstündige und vor allem erfolgreiche Spielsessions nötig.

Das scheint neben etwas über die Stränge geschlagenem Fantum wohl der Grund für absurde Preise auf ebay & Co. für eben genau diese kosmetischen Gegenstände zu sein. Die begrenzte Zahl von Spielern, die an der geschlossenen Alpha für Sea of Thieves teilgenommen haben, bekamen als Dank ein besonderes weißes Segel mit Totenkopf- und Kompass-Aufdruck und einen In-Game-Titel - alles in Form eines DLC-Codes. Genau diese Codes wurden bzw. werden gerade auf Ebay zu wirklich unglaublichen Preisen gehandelt, zuletzt wurde iner für über 150 Euro verkauft. Ähnliches gilt auch für die Codes, die man erhält, wenn man den speziellen Sea of Thieves-Controller gekauft hat. Diese Codes gehen für Preise weg, für die man sich den Controller auch selbst hätte kaufen können. Die virtuelle Eitelkeit treibt manchmal schon sehr seltsame Blüten.