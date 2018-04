Der Studio Ghibli-Mitgründer Isao Takahata ist gestorben. Er starb im Alter von 82 Jahren nach Herzproblemen in einem japanischen Krankenhaus. Takahata gründete 1985 das legendäre Animeunterrnehmen Studio Ghibli gemeinsam mit Hayao Miyazaki und Toshio Suzuki. Takahata hatte zuletzt 2013 mit "The Tale of the Princess Kaguya" einen Film gemacht, der auch für den Ocar nominiert war. Sein berühmtester Film dürfte "Grave of the Fireflies" sein.