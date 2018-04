Iron Harvest erreicht Million-Meilenstein bei Kickstarter

Das Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest von King Art wird in Kürze die magische Grenze von einer Million US-Dollar Unterstützungswert auf Kickstarter überschreiten. Dieses Ziel wurde bereits letzte Woche erreicht, wenn man Pledges auf der spieleigenen Iron Harvest Website hinzurechnet. Während Tabletop Games auf Kickstarter 2016 über 100 Prozent Umsatzzuwachs hatten und mittlerweile sechs Mal so viel umsetzen wie Videogames, hatten es Videogames in letzter Zeit schwieriger, große Summen einzunehmen. "Iron Harvest ist unser vierter Kickstarter. Wir haben bei den vorherigen drei Projekten erfolgreich abgeliefert und konnten so Vertrauen aufbauen", erklärt Iron Harvest Game Director Jan Theysen.