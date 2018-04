World of Warcraft: Battle for Azeroth mit festem Termin im August 2018. Die Horde und die Allianz kämpfen im nächsten Kapitel von Blizzard Entertainments MMORPG-Saga um die Vorherrschaft über ihre Welt. Ganz Azeroth ist nach dem vernichtenden Angriff der Legion schwer gezeichnet, und das Erscheinen einer mächtigen neuen Ressource - Azerit, das Herzblut des verwundeten Planeten - hat die Allianz und die Horde an die Schwelle zum Krieg geführt.

World of Warcraft: Battle for Azeroth ist als Standard Edition (Box und digital, 44,99 Euro) und Digital Deluxe Edition (59,99 Euro) im Vorverkauf erhältlich. Die Digital Deluxe Edition enthält eine Vielzahl an Boni im Spiel für verschiedenste Blizzard-Spiele, darunter das Reittier Seefester Hengst (Allianz), das Reittier Goldbesetzter Ravasaurus (Horde) und der Begleiter Törtel, der Babytortollaner für World of Warcraft; der Kartenrücken „Azeroth brennt" für Hearthstone; das Reittier Urzeitlicher Flammensäbler für Heroes of the Storm; Horde- und Allianzsprays für StarCraft® II sowie eine Sammlung von Extras für Overwatch, mit denen Spieler stolz ihre Fraktion repräsentieren können.

Battle for Azeroth wird außerdem als Collector's Edition ausschließlich im Einzelhandel erhältlich sein (99,99 Euro). Die Stückzahl ist begrenzt. Neben den Gegenständen im Spiel aus der Digital Deluxe Edition enthält die Collector's Edition einen Hort an toller Beute, mit denen Spieler ihre Fraktion vertreten können, wie etwa: