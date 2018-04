Divinity: Original Sin II im Sommer für PS4 und Xbox One

Divinity: Original Sin II wird im Sommer für PS4 und Xbox One erscheinen. Entwickler Larian Studios tut sich dafür mit Bandai Namco zusammen. Die Konsoleros werden sich an Benutzeroberfläche erfreuen dürfen, die auf der Konsole sowohl für Vier-Spieler-Online-Coop als auch für Zwei-Spieler-Splitscreen-Coop zugeschnitten ist. Zusätzliche Inhaltsupdates und Features werden in den Wochen und Monaten vor der Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben. Es wird das Spiel digital und als Box-Version geben.