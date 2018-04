Gerücht: Microsoft besitzt Marketingrechte an Cyberpunk 2077, Borderlands 3 und weiteren AAA-Games

Exklusive Marketing- oder gar Konsolendeals sind das Maximalziel für Microsoft und Sony im Kampf um die Vorherrschaft beim Kunden. Sony etwa punktet aktuell mit einem Monatsvorsprung bei Call of Duty in Sachen DLC-Inhalte. Einem Gerücht zufolge hat Microsoft für die Zukunft in punkto solcher Deals großes im Sinn: Demnach besitzendie Xbox One-Macher exklusive Marketingrechte an Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Splinter Cell, Battlefield V, Madden und Anthem. Dadurch wird bei allen Marketingaktionen rund um die Games (Trailer, Bannerwerbung, etc) die Marke Xbox One mit präsentiert. Und vermutlich ist auch die E3-Showpräsenz damit inkludiert.