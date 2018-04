Universal will Videospiel zu "The Fast and the Furious"-Filmen

Die "The Fast and the Furious"-Filmreihe ist einer der umsatzstärksten Erfolge in Hollywood, aber in der Gaming-Welt wurde sie bis auf einen kleinen Ausflug der Forza-Serie und zuletzt als Addon für Anki Overdrive ungenutzt gelassen. Aber in einem Interview mit Game Informer erklärte nun Universal Vice President of Gaming, Chris Heartherly, dass Universal gerne viele Spiele basierend auf The Fast and the Furious sowie anderen Filmen des Unternehmens machen würde - und vermutlich auch machen wird. Heartherly spricht von "mega-franchises like Jurassic World and Fast and the Furious". Wir sind gespannt, was Universal in die Pipeline schickt. Oder besser gesagt: ins Rennen.