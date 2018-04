Die Framerate von Spider-Man auf PS4 ist bei 30 FPS fixiert. Das hat Creative Director Brian Intihar im Interview mit Game Informer bestätigt. Die 30 FPS gelten sowohl für die PS4 als auch die stärkere PS4 Pro. Immerhin ist Mary Jane als spielbarer Charakter mit an Bord. Ach, und Mikrotransaktionen gibt es keine. Na, also doch auch zwei gute Nachrichten am Ende.