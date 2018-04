Auf dem Twitter-Account von Andrew Borman ist ein verschollenes Gameplay-Video vom nie erschienenen Prey 2 aufgetaucht. Borman, der in den USA als Digital Games Curator beim Museum of Play in Rochester wirkt, hat den Video mit Material aus dem Prototypen von den Human Head Studios selbst geschickt bekommen. Borman beschäftigt sich mit dem Erhalt von Gaming-Prototypen - und beim Anschauen des Prey 2-Clips wünscht man sich, dass das Video nicht nur ein Gruß aus der Vergangenheit wäre...