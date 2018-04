Spider-Man schwingt sich im September auf die PS4. Das Superhelden-Action-Spektakel erscheint am 7. September exklusiv für die Sony-Konsole. Insomniac Games hat einen Satz frische Screenshots veröffentlicht und die offizielle Box-Art. Neben der Standard-Edition wird es zudem eine Digital-Deluxe-Edition geben, die das DLC-Paket The City That Never Sleeps beinhaltet. Darin erwarten den Spieler zusätzliche Inhalte, die das Spiel um neue Missionen, weitere Anzüge für Spider-Man, herausfordernde Bösewichte und vieles mehr erweitern.

Mit der Collector's Edition zu Spider-Man erhält der Fan alle Inhalte, die in der Digital-Deluxe-Edition. Darüber hinaus darf sich der Käufer über eine detaillierte Sammelfigur, ein Steelbook und das offizielle Mini-Artbook zum Spiel freuen. Wer Spider-Man schon vor offiziellem Release am 07. September bestellt, der bekommt zahlreiche Ingame-Boni, das Spider-Drone-Gadget, einen PSN-Avatar und ein exklusives PSN-Theme.