IO Interactive veröffentlicht Hitman: Definitive Edition

IO Interactive veröffentlicht eine Hitman: Definitive Edition - und zwar mit Hilfe von Warner Bros., die das Game am 17. Mai 2018 für Playstation 4 und Xbox One in den Einzelhandel bringen. erhältlich sein wird. Hitman: Definitive Edition enthält neue Ingame-Verkleidungen für Agent 47, die von klassischen IO-Titeln inspiriert sind und das 20-jährige Jubiläum des dänischen Studios feiern. Hinzu kommen sämtliche bisher veröffentlichten Inhalte sowie Spiel-Updates aus der ersten Saison von Hitman. Im Detail sind das:



Outfit-Paket zum 20. Jubiläum von IO Interactive: drei neue Outfits, inspiriert von Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas





Hitman Season One (Hauptspiel): sieben exotische Schauplätze aus der ersten Saison, darunter Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido sowie die ICA-Anlage

Inhalte der Game of the Year Edition: vier Missionen aus der Kampagne „Patient Null", drei thematische Eskalationsverträge, die drei besondere Waffen freischalten, dazu das Clown-, Cowboy- und Raven-Outfit aus der kürzlich digital erschienenen Game of the Year Edition



Sommer-Bonusepisode: mit ICA-Bonusmissionen in Sapienza und Marrakesch



Blood Money Requiem-Pack: enthält den Requiem-Anzug, den Weißen Gummienten-Sprengstoff und die ICA-Chrome-Pistole



Alle Verträge, Eskalationsverträge, Challenge Packs und Spiel-Updates aus Season One und der Game of the Year Edition

Abr Vorsicht: Ein Teil der Zusatzinhalte ist nicht auf der Spiel-Disc enthalten und benötigt eine Internetverbindung. Die Zusatzinhalte umfassen je nach Plattform zwölf bis 24 GB Daten.