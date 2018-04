The Division-Entwickler arbeiten an Battle Royale-Game für Ubisoft

Die The Division-Entwickler von Massive Entertainment im schwedischen Malmö arbeiten an einem Battle Royale-Game. Das hat uns eine Quelle im Unternehmen exklusiv geflüstert. Das Spiel soll es mit Fortnite und Playerunknown's Battlegrounds aufnehmen. Das noch unbenannte Spiel soll eine Auftragsarbeit für Ubisoft sein, das nach einer Anfrage der Franzosen im Januar 2018 nun kurzfristig und schnell in Entwicklung geht. Das Massive-Team will dafür die Assets von The Division nutzen, das dem Vernehmen nach alle wichtigen Elemente enthalte. Außerdem arbeitet Massive aktuell noch am neuen Avatar-Spiel, das passend zum Film im Dezember 2019 erscheinen soll.