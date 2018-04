Playstation 5: Mehr Gerüchte zu verschickten Devkits und AMD-Chipsatz

Es gibt mehr Gerüchte zu verschickten Devkits der nicht angekündigten Playstation 5 und einem in der Entwicklerkonsole verbauten AMD-Chipsatz. Die Quelle mit dem passenden Namen SemiAccurate schreibt davon, dass bereits eine größere Zahl PS5-Devkits an Entwickler rausgegangen seien. Den Kollegen zufolge sei eine Acht-Kern-Zen-CPU in der PS5-Entwicklerkonsole verbaut, dazu ein Grafikprozessor von AMD auf Basis der Navi-Klasse. Wie real diese Gerüchte sind, lässt sich kaum sagen. Ebensowenig, ob es tatsächlich zu einer Veröffentlichung der PS5 im Jahr 2018 kommen könnte.