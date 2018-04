Das Ubisoft-Adventure Assassin's Creed IV: Black Flag spielbar via Xbox One und deren Abwärtskompatibilität. Das hat Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter bestätigt. Ob das Spiel auch auf der Xbox One X Enhanced-List landet, ist allerdings unklar. Das originale Assassin's Creed nutzt die erweiterte Power der X-Xbox. Die komplette Liste der abwärtskompatiblen Games für Xbox One ist hier zu finden. Wer alle Xbox 360-Games wissen will, die auf der Xbox One X besser aussschauen, klickt mal hier.