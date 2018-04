Die PC-Version von This War of Mine ist aktuell gratis via Steam zu haben. Der kostenlose Download steht noch bis Sonntag, 8. April zur Verfügung. Das Spiel ist ein echter Indie-Meilenstein (hier unsere Kritik von 2014). Bei dem Gratis-Download handelt es sich sogar um die Anniversary-Edition, die DLC-Content enthält. Holt euch das mal!