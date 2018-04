13AM Games bringt Double Cross für PC und Nintendo Switch. Der kanadische Entwickler (Runbow) bringt den Action-Plattformer im Sommer an den Start, so jedenfalls der Plan. Wir spielen die Agentin Zahra der Organisation R.I.F.T. (Regulators of Interdimensional Frontiers and Technology). Als zeitreisende Polizistin durchstreift sie unterschiedliche Dimensionen - und wir dann mit ihr. Wir haben einen ersten Trailer und Screenshots.