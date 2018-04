Exclusives Gameplay aus Dark Souls: Remastered auf PS4 Pro

Dark Souls: Remastered soll am 25. Mai die Seelen noch nicht bekehrter Fans einfangen auf PC, PS4, Switch und Xbox One. Wir haben unlängst die Fassung für Playstation 4 Pro gezockt und etwas Gameplay eingesammelt. Der Abschnitt, den wir durchspielen durften, beinhaltet den Eröffnungsabschnitt und Boss Firelink Shrine, die Undead Burg und dann den Taurus-Dämonen, kurz bevor wir Solaire treffen und seiner Sonne huldigen.

Im Gegensatz zum Original, das bei 720p läuft, ist das Remaster für PC, PS4 und Xbox One auf 1080p erhöht. Die Switch-Fassung läuft angedockt ebenso in 1080p, abgedockt bei 720p. Auf PS4 Pro und Xbox One X bietet das Spiel hochskaliertes 4K, auf dem PC natives 4K mit 2K-Texturen. Die Framerate ist auf PC, PS4 und Xbox One bei 60 FPS rechnen, doppelt so viel wie die ursprünglichen 30 FPS. Switch-Benutzer können immer noch mit 30 FPS rechnen, sowohl im Handheld als auch im Dock.