161 Schatztruhen an Bord in Sea of Thieves

Es gibt es Achievement in Sea of Thieves namens "Mit Schätzen überhäuft" (im Original: "Laden With Treasure"). Dazu muss man 20 Schatztruhen auf einmal an Bord haben. Was nicht immer ganz einfach ist, denn man kann geentert werden oder - schlimmer noch - das Schiff wird versenkt. Jedenfalls hat das Achievement dazu geführt, dass die Spieler nun versuchen, so viele Truhen wie möglich an Bord zu stapeln. Und im Zuge dessen ist nun ein neuer Rekord via Twitter aufgetaucht mit einem Beweisfoto über 161 Schatztruhen an Bord (keine Schädel, keine Schwarzpulver-Fässer oder anderes Zeug. Es habe über 15 Stunden gedauert, die Truhen alle zu sammeln, sagt Spieler ValorThyNF. Sein kompletter Run ist via Twitch zu sehen.