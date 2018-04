Far Cry 5 erfolgreichstes Spiel der Serie für Ubisoft

Ubisoft gab heute bekannt, dass Far Cry 5 mehr als doppelt so viele Verkäufe in der ersten Woche erzielte, wie sein Vorgänger Far Cry 4. Somit ist Far Cry 5 der schnellst verkaufte Titel in der Geschichte der Spielereihe. Der digitale Anteil lag dabei über 50 Prozent der Gesamtverkäufe. Hinter The Division ist Far Cry 5 damit die zweitgrößte Veröffentlichung eines Ubisoft-Spiels. Es spielte rund 310 Millionen US-Dollar in der ersten Woche ein.

"Far Cry 5 ist ein riesiger, wunderschöner Spielplatz voller spannender Geschichten, die die Spieler genießen und teilen können", erklärt Alain Corre, EMEA Executive Director, Ubisoft. „Wir sind sowohl neuen Spielern, wie auch Fans der Serie dankbar, die sich uns in Hope County angeschlossen und unsere Community kollektiv ausgebaut haben."