Das Nintendo Labo: Variety Kit und das Nintendo Labo: Robot Kit für Nintendo Switch gehen am 27. April 2018 in den Verkauf. Die Mischung aus Pappspielzeug und Videospiel ist ein neuartiges Erlebnis. Wir haben eine exklusive Bildergalerie von Nintendo Labo von einem Showroom-Event in Madrid. Viel Vergnügen.

Vorgestanzte Pappen können genutzt werden, um die Tutorials auf dem Screen nachzubauen.

Hier ist unser ferngesteuertes Gamereactor-"Auto". Hat sogar ein Nachtsichtgerät!

Die einen bauen die Angelrute, die anderen ein Häuschen...

Eine Switch kann man komplett ins Haus einbauen.

Dieser coole Papp-Labo-Chair ist leider NICHT im Speilpaket enthalten.

Diese Pappschrauben definieren die Signale für das Sound-Modul des Pianos. Alles hängt davon ab, was die IR-Kamera sieht.

Diverse Schalter und Schrauben ändern die Art des Mini-Games auf dem Display.

Eine fertige Angel. Die Geräusche und der Widerstand sind super umgesetzt.

Die Rutenringe sind fast wie ein echter Angel.