Owlboy nächste Woche für PS4 und Xbox One

Ursprünglich sollte der Adventure-Plattformer Owlboy am 13. Februar dieses Jahres zeitgleich für PS4, Xbox One und Switch erscheinen - am Ende wurde das Game zu diesem Termin "nur" für die Nintendo-Konsole veröffentlicht. Nun stehen endlich auch die Termine für PS4 und Xbox One. Am 10. April kommt das Spiel (rein digital). Der ursprüngliche Plan, die physische Versionen für Switch und PS4 am 29. Mai 2018 in den Handel zu bringen, bleibt unverändert.