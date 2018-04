Niantic legt Gerichtsverfahren zum Pokémon Go Fest durch Million-Zahlung bei

Letztes Jahr veranstaltete Publisher Niantic ein reales Fest rund um Pokémon Go in Chicago, das von bitteren Verbindungsproblemen und logistischen Problemen geplagt war. Diese führten in der Folge dazu, dass die Party vorbei war, bevor die Feierlichkeiten überhaupt begonnen hatten. Das wiederum zog eine Klagewelle nach sich. Und diese wurde nun durch eine amtliche Zahlung beigelegt. Niantic zahlte insgesamt 1.575.000 US-Dollar an die damaligen Teilnehmer aus.

Die Veranstaltung fand im Grant Park in Chicago statt und versprach, seltene Pokémon, die normalerweise nicht in der Gegend zu finden sind. Alle Teilnehmer zahlten damals 25 US-Dollar Eintritt, um die Kreaturen zu suchen und zu fangen. Die Kosten für die Rückerstattung von 100 Dollar in Spielwährung wären wohl in Ordnung gewesen, wenn die Leute nicht extra eingeflogen wären und für die Unterkünfte bezahlt hätten. Die Kosten für das alles hat Niantic nun übernommen. Alles Geld, das nach der Auszahlung übrig bleibt, geht an die Illinois Bar Foundation und die Chicago Run Organisation.