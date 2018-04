Where the Water Tastes Like Wine floppt bitter

Where the Water Tastes Like Wine von Dimbulb Games ist ein bitterer Flop geworden. Das hat Designer Johnnemann Nordhagen in einem Artikel erklärt. Der Indie-Entwickler spricht dort über das "kommerzielle Desaster". Das Spiel habe weniger Einheiten verkauft, als es Twitter-Follower habe (aktuell rund 4500). Das größte Problem sei wohl das Fehlen von ausreichend Testläufen mit dem Spiel gewesen. Es habe zwar ein QA-Team zur Fehlersuche gegeben, das habe aber den Spielspaß nicht analysiert. Und das Pacing des Spiels sei leider tatsächlich daneben, gab Nordhagen zu.