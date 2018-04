Mikrotransaktionen in Mittelerde: Schatten des Krieges werden beerdigt

Die Mikrotransaktionen in Mittelerde: Schatten des Krieges werden endgültig beerdigt. Ganz ganze läuft über ein kostenloses Update, wie Entwickler Monolith bestätigt. Das Update soll aber erst zum 17. Juli 2018 erscheinen. Damit gehören dann der Marktplatz, Gold und die War Chests aka Schatztruhen der Vergangenheit an. Das Feature, Gold zu kaufen gegen Echtgeldzahlung, wird bereits am 8. Mai deaktiviert. Mittelerde: Schatten des Krieges war nach dem Launch heftig in die Kritik geraten wegen der Mikrotransaktionen im Oktober 2017.