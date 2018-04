Microsoft hat das originale Call of Duty 4: Modern Warfare der Liste der Games hinzugefügt, die die Abwärtskompatibilität der Xbox One unterstützen. Das erste Spiel in der Modern Warfare-Serie gibt es zwar auch als Call of Duty: Modern Warfare Remastered-Edition, aber wer das Original aus dem Jahr 2007 will, kann es jetzt zocken.