Ein großes Update für das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One steht an. Das geht aus einer Meldung von Microsoft zur zweiten Episode der Inside Xbox-Show hervor. Dort heißt es, man werde die "gängisten Wünschen" erfüllen, was die Games der originalen Xbox betrifft. Wird sind gespannt. Die Show soll am 11. April online gehen.