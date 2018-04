Amazon ist ein an den Erfolg gewöhntes Unternehmen, in der Tat ist es der Riese, der den kommerziellen Vertrieb im Westen dominiert und auch der größte digitale Buchverlag. Aber Videospiele widerstehen diesem Erfolg immer noch. Denn Amazon Game Studios stellt Produktion von Breakaway ein. Der Entwickler wollte ursprünglich alles: einen Third-Person-Action-Titel mit Helden, der sich auf Multiplayer und eSport konzentriert, aber gleichzeitig für alle Zuschauer zugänglich ist. Aber die erste Version war nicht wie erwartet und Breakaway begann sich zu ändern. Zuerst einmal der Look. Dann, im September 2017, kündigte das Studio nach mehreren Monaten in der Beta an, dass es Änderungen in der grundsätzlichen Spielmechanik umsetzen würde. Nichts davon funktionierte, also wurde das Game schließlich komplett eingesargt. Das Team hat ein kurzes Statement via Reddit veröffentlicht, um die Entscheidung zu erklären und zu sagen, dass sie weiterhin an Projekten arbeiten und das Studio nicht schließt. Breakaway sei eines von drei großen Projekten gewesen.