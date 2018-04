Nintendo-Fans kriegen Gamer-Monopoly im Mario Kart-Look

Nintendo-Fans kriegen ein Gamer-Monopoly im Mario Kart-Look - zumindest in den USA. Dort bringen Hasbro und Nintendo eine Special-Edition über die Videospielkette GameStop an den Start. Genau darum ist zudem ein Europa-Release des Brettspiels immerhin sehr wahrscheinlich. Zumal es bereits vier Nintendo-Editionen von Monopoly in Deutschland gibt: die Nintendo-Edition, die Pokémon-Edition, die Nintendo-Gamer-Edition und die Zelda-Edition.