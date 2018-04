The Elder Scrolls V: Skyrim VR ab morgen endlich für SteamVR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR erscheint am 3. April endlich für SteamVR. Letzten November haben die Bethesda Game Studios mit der Veröffentlichung ihres epischen Fantasy-Meisterwerks The Elder Scrolls V: Skyrim VR für PlayStation VR die Grenzen zur virtuellen Realität durchstoßen. Jetzt geht es mit der PC-Fassung endlich weiter.

Skyrim VR enthält am PC das von Kritikern gefeierte Hauptspiel sowie alle offiziellen Add-ons - Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Mit Skyrim VR wird der Kampf gegen verfluchte Draugr, die Erforschung zerklüfteter Berge und die Jagd auf furchterregende uralte Drachen zu einer unvergleichlich immersiven Erfahrung. Dank der speziell auf VR zugeschnittenen Steuerung könnt ihr euch mit echten Bewegungen bewegen, auf Gegner einschlagen und mächtige Magie wirken.