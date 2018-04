Jurassic World Evolution mit festem Termin für PS4, Xbox One und PC

Jurassic World Evolution hat von Frontier Developments einen festem Veröffentlichungstermin für PS4, Xbox One und PC bekommen. Die Dino-Park-Simulation erscheint am 12. Juni

digital für alle Plattformen, eine Retail-Version in klassischer Verpackung für PS4 und Xbox One erscheint am 3. Juli 2018. Checkt den neuen Trailer und schaut euch auch den 30-minütigen Gameplay-Clip mit exklusivem Gamereactor-Material an.