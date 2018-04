Fette Frantics-Partybox und PS4-Konsole gewinnen

Pünktlich zum Osterwochenende haben wir eine ganz besondere Überraschung für euch am Start: In Kooperation mit Playstation Deutschland verlost Gamereactor ein großes Partypaket mit den aktuellen PlayLink-Spielen. Sony hat freundlicherweise eine neue PS4-Konsole dazugepackt, damit sich niemand benachteiligt fühlt und die eigene Feier möglichst bald beginnt.

Frantics ist ein verrückter Spaß für bis zu vier Spieler, die sich in Minispielen gegenseitig sabotieren.

Das PlayLink-Angebot von Sony bietet Unterhaltung und Rätselspaß für ein großes Publikum, denn anstatt sich abwechselnd um die Controller zu streiten und langweilige Wartepausen zwischen den Partien in Kauf zu nehmen, spielen einfach alle Leute auf ihrem Smartphone mit. Beim aktuellsten Titel Frantics (Gamereactor wertet 7/10) treten die Spieler zum Beispiel in 15 abgefahrenen Minispielen gegeneinander an. Sie müssen dabei möglichst viele Münzen sammeln, um im finalen Showdown einen Vorteil gegenüber ihren Kontrahenten zu erhalten. Welche Mechaniken in dem Titel ansonsten eingesetzt werden, darüber hat GRTV bereits ausgiebig mit Knapnok Games-Entwickler Lau Korsgaard gesprochen.

Gruppen von mehr als vier Spielern sind ideal für diese Erfahrungen, denn je mehr Leute beteiligt sind, desto lustiger wird es auch. Doch selbst in kleinerer Runde sind die Titel zu empfehlen, etwa wenn es darum geht seine Freunde an Eigenschaften oder Charakterzügen auszumachen, wie zum Beispiel in That's You. Diese Titel erzeugen mit ihrer herrlich überdrehten Stimmung wundervolle Momente, bei denen wirklich jeder mitlachen kann.

Sony hat sich bewusst für die einfache Handhabung der Geräte entschieden, die eh immer jeder dabei hat und mit denen die Nutzer vertraut sind. Die Titel der PlayLink-Reihe sind hochwertig produzierten Anwendungen, die man zusammen auf einer Playstation 4 spielt. Im Angebot enthalten sind zum Beispiel lustige Quizduelle, Minispiele unterschiedlichster Couleur, kinoreife Unterhaltung in Form von Krimis und interaktiven Spielfilmen und noch ganz anderer Schabernack. Bei Frantics etwa sabotieren wir unsere Mitspieler regelmäßig, was zusammen auf der Couch ein herrlicher Spaß ist.

Dieses dicke Paket verlosen wir an die zwei glücklichen Gewinner. Die kleine Frantics-Box in der linken, unteren Ecke geht an den Zweitplatzierten.

Die Möglichkeiten von PlayLink sind vielfältig und deshalb funktionieren die kurzweiligen Spielsitzungen auch so gut. Ein Match dauert selten länger als eine halbe Stunde, zudem ist der Spielein- und Austritt bei den meisten Anwendungen problemlos selbst in einer laufenden Partie möglich, was die Einstiegshürde möglichst gering hält. Um zu spielen braucht ihr nämlich nur einen Internetzugang und die entsprechende Software auf der Playstation 4. Jeder Nutzer lädt sich außerdem die kostenlosen Apps aus dem App Store oder von Google Play herunter und muss sich anschließend im gleichen WLAN-Netz einwählen, auf das auch die PS4 zugreift. Alternativ aktiviert man den integrierten Hotspot der Konsole und verbindet die Handys einfach damit - dann können die Spiele beginnen.

Seid ihr jetzt auf den Geschmack gekommen? Gut, denn Gamereactor und Playstation Deutschland verlosen über Ostern eine feine Überraschung für Partyfreunde und Spielebegeisterte: Wer uns bis zum Ostermontag spätabends in den Kommentaren hier unter diesem Artikel oder auf Facebook verrät, warum gerade sie oder er die PlayLink-Partybox mit dem brandneuen Frantics und allen wichtigen Utensilien für die perfekte Party gewinnen sollte, der darf schon kommende Woche die eigene große Sause planen.

Im Paket enthalten sind die PlayLink-Spiele Hidden Agenda, Wissen ist Macht, That's You und die Minispielsammlung Frantics sowie eine Playstation 4 Slim mit 500 Gigabyte großer Festplatte. Unter allen kreativen Kommentaren verlosen wir zusätzlich ein Frantics-Knetset. Gamereactor wünscht allen Teilnehmern viel Glück und Frohe Ostern!