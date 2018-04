Drittes Buch komplettiert Trilogie von Die Säulen der Erde

Ab sofort ist der dritte und letzte Teil der Daedalic-Adaption von Die Säulen der Erde für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Das dritte Buch namens "Im Auge des Sturms" führt die Geschichte in Kingsbridge weiter. Werden Jack und Aliena wieder zusammenfinden? Wird Kingsbridge wieder zu alter Größe zurück finden? Wird Shiring endlich von William Hamleighs Tyrannei befreit? Und wird Philip Bischof Walerans letzten großen Versuch überleben, ihn und seine Freunde zu vernichten? All diese Fragen beantworten sich im großen Finale des Spiels. Besitzer des Spiels erhalten den neuen Content kostenlos als Update bzw. Download. Wer das Spiel neu kauft, schaltet ab sofort direkt alle drei Teile und somit alle Inhalte frei.