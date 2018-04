Far Home startet in Early Access für Rift und Vive

Der britische Entwickler Devcuvestudio lässt sein VR-Debüt Far Home am 5. April für Oculus Rift und HTC Vice auf Steam in den Early Access starten. Far Home ist ein Egoshooter mit Koop-Modus, der uns mittels VR-Technologie direkt in das Jahr 2301 teleportiert, wo die Erde am Rande einer globalen Katastrophe steht.

Die Spieler können während des Early Access aus zwei individuellen Charakterklassen wählen, um damit verschiedene Planeten zu erforschen, alle mit ihrer eigenen unverwechselbaren Umgebung. In den zahlreichen Expedition warten eine Reihe ungewöhnlicher Bewohner darauf, die Abenteurer entweder zu unterstützen oder ihnen jede Menge Steine in den Weg zu legen.