Das Retro-Kult-JRPG Ys Origin erscheint am 11. April auf Xbox One auf und feiert damit sein Debüt auf der Microsoft-Plattform. Mit exklusiven Inhalten für Xbox One-Spieler können Ys Origin-Fans einen völlig neuen Speedrun-Modus sowie eine neue "Blutoption" nutzen, mit der die Spieler die Blutmenge wählen können, die ihrem Spielegeschmack am besten entspricht. Ys Origin wurde 2017 auf Playstation 4 und Playstation Vita vom Entwickler und Publisher Dotemu veröffentlicht.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II - das Land von Ys befand sich am Rande der Zerstörung. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, ihre Untertanen von der Oberfläche in die sichere Umgebung der Wolken zu bringen. Die Dämonen blieben jedoch hartnäckig und errichteten einen massiven Turm. Die Schlacht, die ursprünglich nur auf dem Boden tobte, hatte begonnen, sich immer weiter in die Höhe zu schrauben.