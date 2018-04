Starcraft-Fenix kämpft in Heroes of the Storm

Nicht einmal der Tod kann den neuesten Helden davon abhalten, rechtzeitig zum 20. Geburtstag von Starcraft im Nexus Ruhm und Tapferkeit zu erlangen. Fenix, Statthalter der Templer, ist jetzt in Heroes of the Storm verfügbar. Aber Blizzard hat noch mehr noch mehr geplant, um den 20. Geburtstag von Starcraft in Heroes of the Storm zu feiern. Spieler können sich beim Einloggen klassische Porträts für Protoss, Zerg und Terraner verdienen, um Farbe für ihre Lieblingsspezies aus Starcraft zu bekennen. Sie können in an Starcraft angelehnten Heldenchaos-Varianten ihr Können beweisen, darunter auch in einem neuen PvE-Heldenchaos namens Verteidigung von Deadman's Port. Außerdem können Spieler auf dem Rücken eines furchterregenden neuen Zergling-Reittiers in die Schlacht ziehen und ihre Gegner übermannen.

Fenix bringt als Eigenschaften übrigens mit:

GRUNDFÄHIGKEITEN

PLASMASCHNEIDER

Sendet einen Plasmastrahl zum Zielpunkt, der Fenix zweimal umkreist. Der Strahl fügt Gegnern 145 Schaden zu und verlangsamt sie 4 Sek. lang um 25%.

WAFFENMODI

Aktivieren, um zwischen Waffenmodus: Repetierkanone und Waffenmodus: Phasenbombe zu wechseln. Waffenmodus: Repetierkanone: Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 150%. Waffenmodus: Phasenbombe: Automatische Angriffe haben um 1.5 erhöhte Reichweite, verursachen 25% mehr Schaden und fügen Gegnern in der Nähe Flächenschaden zu.

WARPEN

Warpt Fenix an den Zielort, dabei verschwindet er nach 0.5 Sek. und erscheint 0.75 Sek. später am Zielort.

HEROISCHE FÄHIGKEITEN

DISRUPTORSALVE

Kanalisiert 1,5 Sek. lang einen Zielerfassungslaser vor Fenix, der gegnerische Helden markiert. Nach der Kanalisierung feuert er jeweils 5 Raketen auf alle markierten Helden. Jede Rakete verursacht 86 Schaden. Fügt verlangsamten Zielen 50% mehr Schaden zu.

PLANETENBRECHER

Kanalisiert nach 0.5 Sek. 4 Sek. lang einen mächtigen Laserstrahl über das ganze Schlachtfeld, der getroffenen Gegnern (außer Gebäuden) alle 0.25 Sek. 105 Schaden zufügt.