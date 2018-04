Aftercharge kommt für Nintendo Switch mit Cross-Platform-Multiplayer

Aftercharge kommt auch für Nintendo Switch und bietet einen Cross-Platform-Multiplayer mit Spielern der bereits angekündigten Fassungen für PC und Xbox One. Entwickler Chainsawesome beindet sich eigenen Angaben nach mitten in den Arbeiten an den asymetrischen Actiongame, in dem Teams aus drei Spielern gegeneinander antreten. Im April soll ein Alpha-Test laufen, um den Multiplayer einer ersten Stressrunde auszusetzen. Hier ist noch ein frischer Trailer: