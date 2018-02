Wir reflektieren Shadow of the Colossus in unserer Videokritik

Das Gamereactor-Netzwerk hat letzte Woche viel Zeit mit dem Shadow of the Colossus-Remake für die Playstation 4 verbracht, denn ein solcher Meilenstein in der Geschichte der Videospiele kommt einem auch als Spielejournalist nicht häufig unter die Nase. Sogar unser Chefredakteur Christian hat sich aus der Vaterschaftszeit zurückgemeldet, um nachzuholen, was er damals verpasst hat. Ihm haben es viele andere Redakteure gleich getan und aus all diesen gesammelten Meinungen hat die GRTV-Crew eine kecke Videokritik von Team Icos epischem Abenteuer gestrickt. Wie sich Bluepoint Games beim Remaster geschlagen hat, das seht ihr gleich hier im Video: