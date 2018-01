Heute im GR Livestream: Dissidia Final Fantasy NT

Heute erscheint Square Enix' und Team Ninjas gemeinsames Kampfspiel Dissidia Final Fantasy NT auf der Playstation 4. Der Titel hat eine interessante Vergangenheit, die vor einigen Jahren in japanischen Arcade-Automaten begann und nun den nächsten Schritt auf der aktuellen Sony-Hardware geht. Andreas, der sich den Titel letztes Jahr in Japan anschaute, wird sich heute im Gamereactor-Livestream mit finalen Produkt auseinandersetzen. Wenn ihr also sehen wollt wie sich ikonische Final Fantasy-Helden- und Schurken in intensiven Drei-gegen-Drei-Scharmützeln gegenseitig auf die Mütze geben, dann schaltet um 16:00 Uhr in unsere Liveseite ein.