Strikers Edge landet mit PS Plus-Rabatt auf PS4

Sony kündigte vor einigen Wochen eine PS4-Umsetzung von Strikers Edge an, dem Gewinner eines von Playstation Portugal ins Leben gerufenen Wettbewerbs zur Unterstützung der dortigen Entwicklerszene. Das Spiel ist seit heute offiziell zum Preis von 14,99 Euro im Playstation-Store erhältlich und Playstation-Plus-Mitglieder erhalten sogar 15 Prozent Rabatt auf den Kauf. Das Spiel von Fun Punch Games ist eine Mischung aus Völkerball und mittelalterlichem Fantasy-Setting. Acht Helden repräsentieren darin verschiedene Zivilisationen, die sich mit Speeren, Dolchen und Zaubern in vier eigenen Arenen bekriegen. Gefahren lauern jedoch nicht nur auf Seite der Rivalen sondern auch in der Umgebung selbst, die sich tageszeitabhängig transformiert und neue Bedingungen an uns stellt. Den Launch-Trailer von Strikers Edge könnt ihr direkt bei uns sehen, ein exklusives Interview mit den Verantwortlichen von Fun Punch Games haben wir natürlich ebenfalls am Start: